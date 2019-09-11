Волгоградский облизбирком объявил о победе Бочарова на выборах губернатора

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, состоявшихся 8 сентября. На выборах победил действующий глава области Андрей Бочаров, за него проголосовали 76,8% избирателей, сообщили в среду ТАСС в облизбиркоме.

"Принято решение признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимися и действительными, считать избранным Андрея Бочарова", - сказали в облизбиркоме.

По данным избиркома, на втором месте Алексей Буров от КПРФ (11,39%), на третьем - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набирает 3,39%. Явка составила 41,2%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Бочарову 14 октября этого года исполнится 50 лет. Он офицер запаса. Служил в ВДВ, удостоен звания Героя России.

Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88,49%.