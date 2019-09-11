Итоговая явка на выборах губернатора Петербурга составила 30,07%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга, на которых в первом туре победил самовыдвиженец Александр Беглов, составила 30,07%. Об этом сообщил в среду председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

"Число избирателей, принявших участие в выборах, - 1 млн 147 тыс. 45 человек. В процентах - 30,07", - сказал он на заседании комиссии.

Миненко также огласил решение избиркома об утверждении результатов выборов губернатора Санкт-Петербурга, в первом туре которых победил Беглов, набрав 64,43% голосов. В выборах главы города также принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", которая набрала 16,84% голосов, и Михаил Амосов от "Гражданской платформы" - 16,03%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя, в таком случае проведение второго тура не предусмотрено.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ города - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.

В 2014 году на предыдущих выборах губернатора Санкт-Петербурга итоговая явка составила более 39% (1 млн 468 тыс. 292 человека).