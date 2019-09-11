В Оренбурге умер депутат Законодательного собрания региона Равиль Камалов

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/ Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Равиль Камалов умер на 57-м году жизни. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Законодательное собрание Оренбургской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине Равиля Камалова. Равиль Вильевич был замечательным человеком, грамотным специалистом, надежным товарищем. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким Равиля Вильевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Камалов родился 13 июня 1963 года в городе Копейск Челябинской области. После окончания Оренбургского политехнического института и службы в армии работал в сфере строительства автомобильных дорог, затем в жилищно-коммунальном секторе. С 2010 по 2015 год - депутат Оренбургского городского совета.

В 2016 году Камалов избрался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области VI созыва от ЛДПР. Был членом комитета по собственности, природопользованию и строительству. Работу в парламенте региона совмещал с должностью директора АНО УКЖФ "СВС-Жилсервис".