На выборах в Петербурге поставили рекорд по минимальному числу жалоб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) приняла 31 обращение, связанное с ходом выборов губернатора города. Как сообщил на заседании в среду член горизбиркома Дмитрий Краснянский, только одно из них было признано жалобой.

"Всего 31 обращение поступило. Из них всего одна жалоба. Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица", - сказал он

Чего именно касалась единственная жалоба, Краснянский не уточнил. Оставшиеся обращения направлены в территориальные избирательные комиссии для дальнейшего рассмотрения.

"Обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты, не поступало", - добавил Краснянский.

Городская избирательная комиссия на заседании в среду также огласила решение об утверждении результатов выборов губернатора Санкт-Петербурга, в первом туре которых победил Александр Беглов, набрав 64,43% голосов. В выборах главы города также принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", которая набрала 16,84% голосов, и Михаил Амосов от "Гражданской платформы" - 16,03%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ города - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области.