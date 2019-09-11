Комитет Думы поддержал проект об обязательных отзывах кабмина на поправки в КоАП

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязательном направлении на отзыв в правительство всех инициатив, предполагающих внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Решение было поддержано большинством членов комитета. "Мы предлагаем, чтобы при внесении поправок в КоАП были отзывы на соответствующие законопроекты", - напомнил автор законопроекта, глава комитета Павел Крашенинников, заметив, что уже сейчас это правило применяется при внесении поправок в Уголовный кодекс.

По его словам, такая норма будет дисциплинировать субъектов законодательной инициативы.

Крашенинников также не исключил, что это позволит снизить количество предлагаемых законопроектов о поправках в КоАП. Глава комитета напомнил, что сейчас идет работа над новой редакцией КоАП, выразив надежду, что норма об обязательных отзывах сохранится и там.