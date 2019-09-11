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Захарова: ЕС так и не предоставил России список требований для аккредитации журналистов

По словам официального представителя МИД, есть страны, для которых свобода СМИ - это приоритет в работе, а есть страны, которые только в документах декларируют приверженность свободе слова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России на протяжении последних четырех лет не может получить у представительства ЕС в Москве список требований для аккредитации российских журналистов, планирующих работать на пространстве Евросоюза. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, есть страны, для которых свобода СМИ - это приоритет в работе. "А есть страны, которые только в документах декларируют приверженность свободе слова", - сказала дипломат на полях V Международного форума русскоязычных вещателей.

"Приведу простой пример: на протяжении четырех лет мы не можем получить от представительства ЕС в Москве четкий список требований для аккредитации и получения виз для российских журналистов, которые хотят работать в Европе, - обратила внимание Захарова. - Нам каждый раз говорят, что в каждой стране свои правила аккредитации, но когда мы пытаемся выяснить эти правила у страны, которая входит в ЕС, нам тоже отказывают. При этом когда российские журналисты пересекают границу и пытаются осветить те или иные события, им говорят, что они нарушили правила аккредитации".

В этой связи официальный представитель МИД обратила внимание на существующие в российском законодательстве совершенно четкие критерии получения визы для иностранных журналистов. "Эти критерии не менялись на протяжении пары десятков лет. Таким образом, мы на деле, а не на словах привержены тому, о чем мы заявляем публично, а именно содействию работе журналистов, - подчеркнула дипломат. - Предоставляем им равные права в получении оперативной информации, не чиним препятствия, и, естественно, стоим на страже нашего законодательства, не используя его для манипуляции взаимодействия со СМИ".

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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