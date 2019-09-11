Россия и Украина представили в ЕСПЧ доводы на слушаниях по делу о правах человека в Крыму

СТРАСБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Большая палата Европейского суда по правам человека заслушала в среду доводы представителей России и Украины в рамках жалобы Киева о возможном нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года, до его официального вхождения в состав РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Каждая сторона в течение примерно 50 минут излагала аргументы в поддержку своей позиции. "Это политическая жалоба. Упор делается на то, каким образом Крым был присоединен к России, - заявил заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, выступавший первым. - Российские солдаты лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма".

"В соответствии с соглашением Украины и России по Черноморскому флоту, количество военнослужащих РФ не должно превышать 25 тыс. человек <...> Военный контингент не превышал на тот момент эту величину. К тому же это 1% от общего населения полуострова", - сказал Гальперин, подчеркнув, что войска находились там на законных основаниях. Он напомнил, что на тот момент в Крыму было 20 тыс. украинских военнослужащих, а также о призывах "утопить в крови" со стороны лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока, которые, по словам Гальперина, сыграли роль при принятии решения о проведении местными властями референдума по вопросу изменения государственного статуса республики и на выбор населения Крыма.

"В последнее время заявитель пытается заменить свое заявление докладом Верховного комиссара ООН по правам человека", - подчеркнул Гальперин. По его словам, в докладе Украины "собраны достаточно серьезные обвинения", однако в нем не содержится имен предполагаемых жертв и, как подчеркивает российский представитель, никто не проводил расследование на территории Крыма, а свидетельские показания собирались спустя три года. "Если эта жалоба будет признана приемлемой, это откроет "ящик Пандоры" и нарушит устои работы Совета Европы и национальный консенсус, указал Гальперин.

Представляющий интересы России британский барристер и королевский советник Майкл Суэйнстон также подчеркнул, что "украинская жалоба не отвечает критериям допустимости", поскольку в ней "повторяются пропагандистские лозунги, преследующие политические мотивы и это не входит в юрисдикцию данного суда". "Нельзя принимать дело к рассмотрению по существу, если оно не опирается на конкретные свидетельства и доказательства", - указал он. По его словам, в украинском докладе не указаны идентичные нарушения, которые позволяли бы говорить о применении некой "административной практики" со стороны России. Что же касается отрядов самообороны Крыма, то, по словам Суэйнстона, нет никаких доказательств того, что они получали указания напрямую от российских властей.

Он опроверг украинские доказательства тайного присутствия российских военных подразделений, продемонстрировав судьям несколько примеров использования фотомонтажа, в том числе со стороны иностранных неправительственных организаций (НПО). Кроме того, сами по себе доклады НПО, к которым апеллирует Киев, не подкреплены конкретными фактами, некоторые из этих документов уже недоступны для прочтения. "Нельзя подавать политическую жалобу, основанную на вторичных данных. Нам надо рассматривать первичные доказательства", - заключил он.

Позиция Украины

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что если рассматривать не индивидуальные дела, а общую картину, то якобы прослеживается единая линия "репрессий". В подтверждение своих слов он указал на предположительно имевшие место преследования представителей общины крымских татар или украинских священнослужителей, не состоящих в Русской православной церкви, которые, по его словам, являлись противниками перехода Крыма в состав России.

"Речь идет о достоверных, проверенных фактах, происходивших на регулярной основе. На самом деле доклад осуждает политику России в отношении некоторых меньшинств", - подчеркнул выступавший с украинской стороны британский барристер Бен Эмерсон, который в прошлом представлял интересы семьи умершего в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он также призвал привлечь Россию к ответственности "не в качестве территориального суверена, но в качестве оккупирующей державы", поскольку, по его словам, Россия взяла полуостров под контроль в ходе смены власти в Крыму - барристер многократно употреблял термин "марионеточное правительство" и "военный переворот" в ходе своего выступления. Эмерсон заявил, что "российский спецназ, высадившийся утром 27 февраля на территории Крыма", действовал в координации с крымскими отрядами самообороны.

Что касается украинских вооруженных сил, то британский барристер отметил, что служащие местных военных частей были блокированы и разоружены российскими солдатами, а подкрепление с материковой части Украины не успело войти на полуостров. "Таким образом, Россия осуществляла неоспоримо экстратерриториальную юрисдикцию и осуществляла контроль над территорией за пределами своих границ", - констатировал Эмерсон.

Британец заявил о нарушениях о проведении референдума в Крыму, среди которых он назвал наличие вооруженных отрядов, дежуривших возле избирательных участков, а также предположительный недопуск представителей национальных меньшинств до участия в голосовании. Эмерсон напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы осудила данное голосование, а также заявил, что "практически все международные организации отвергли его результаты". Также Эмерсон напомнил о принятии в марте 2014 года резолюции Генассамблеи ООН, в которой подтверждается суверенитет Украины над полуостровом после референдума и не признается изменение статуса Крыма. Что касается отсутствия расследований со стороны украинских следователей и представителей международных организаций на территории полуострова, то, по словам Эмерсона, российские власти заблокировали им доступ туда.

"Если суд примет аргументы Российской Федерации, это нарушит один из основополагающих принципов - запрет на использование силы любым государством на суверенной территории другого государства без санкции ООН", - заключил он.

Жалоба Украины и референдум

Украина подала жалобу в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, заявив о наличии большого количества нарушений прав человека и преступлений в Крыму, возложив ответственность за них на Россию. 7 мая 2018 года палата ЕСПЧ, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты, а 27 мая все жалобы Украины, связанные с Крымом, было решено объединить в дело 20958/14.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу о государственном статусе республики. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.