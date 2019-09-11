Главой администрации Липецкой области зарегистрирован Игорь Артамонов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала главой администрации региона победившего на выборах 8 сентября Игоря Артамонова. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Жанна Которова.

"Избирательная комиссия Липецкой области сегодня постановила: зарегистрировать главу администрации Липецкой области Артамонова Игоря Георгиевича и выдать ему удостоверение установленного образца", - сказала Которова, уточнив, что удостоверение будет выдано Артамонову на инаугурации 13 сентября.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Избирательная комиссия региона признала победителем врио главы региона Игоря Артамонова, который набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте по числу набранных голосов - представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03%, на третьем - Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России", у нее 4,6%. Также участвовали в выборах Андрей Плотников от партии "Коммунисты России", которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от "Патриотов России" - у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет. Врио главы региона был назначен 52-летний Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.