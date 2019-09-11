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В Кремле не считают, что отставка Болтона повлияет на корректировку внешней политики США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отставку внутренним делом американцев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Кремле не считают, что отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности может повлиять на корректировку внешней политики США.

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"Это внутреннее дело американцев, мы не собираемся в эти дела вмешиваться, никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться сейчас, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировку американской внешней политики".

Представитель Кремля напомнил, что Москва по-прежнему настроена "на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором находятся двусторонние отношения РФ и США". "Но искать этот выход в одиночку мы не можем и не сможем. Это можно делать только вдвоем. И как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет уход Болтона, выступавшего против усиления Москвы и Пекина в Арктике, на политику США в этой сфере и на расклад сил в арктическом регионе, Песков выразил уверенность, что в этом направлении ничего не поменяется.

"Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. А что касается России, то она как была великой арктической державой, так она ей и останется, где бы господин Болтон ни работал", - заявил пресс-секретарь президента России.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБолтон, Джон
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