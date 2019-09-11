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Санкции в отношении России
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В Кремле назвали недопустимым введение санкций США против российских силовиков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва даст на это адекватный ответ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Введение Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ в Сургуте является продолжением деструктивной политики, Москва даст на это адекватный ответ. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым, это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что МИД РФ уже сообщил о предстоящей адекватной реакции Москвы на данное решение Вашингтона.

Песков при этом счел некорректным вопрос, будет ли власть как-то поощрять сотрудников, включенных в американские санкционные списки.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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