Кремль не подтверждает, что Смоленков мог иметь доступ к данным спецслужб

"[Смоленков] имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу", - ответил Песков в среду на просьбу прокомментировать соответствующие публикации. Отвечая на уточняющий вопрос, сколько лет Смоленков проработал в Администрации президента, Песков отметил, что "несколько лет точно". "Он не относился к категории высоких или высших должностных лиц", - подчеркнул представитель Кремля.

"Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае я вам только констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом, не был он шпионом - это нам неизвестно, это вопрос специальных служб, они делают свою работу", - отметил Песков. Отвечая на вопрос, исчезал ли в 2017 году еще какой-либо сотрудник Администрации президента РФ, Песков заявил, что ему о таких фактах неизвестно. "Я не знаю, кто пропал. Я сыском не занимаюсь и поиском пропавших людей тоже. И не ловлю шпионов, это не входит в прерогативу Администрации президента", - заключил представитель Кремля.

На просьбу прокомментировать разницу между случаем с этим экс-чиновником Кремля и целым рядом известных уголовных дел по статье о госизмене, в которых обвиняемыми проходят простые граждане или ученые, Песков отметил, что по всем данным делам журналисты могут не знать доподлинно все детали. "Не зная детали, мы с вами не можем делать каких-то выводов об обоснованности или необоснованности обвинений [тех или иных граждан] в нарушении режима защиты гостайны", - сказал пресс-секретарь президента.