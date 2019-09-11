В посольстве сообщили, что РФ не предоставляла политического убежища экс-депутату Погосяну

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Россия не предоставляла политического убежища бывшему депутату от Республиканской партии, экс-главе Службы принудительного исправления судебных актов Армении Миграну Погосяну, который был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в среду заявил посол РФ Сергей Копыркин.

"У меня нет такой информации, - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, получил ли Погосян политическое убежище в РФ. - Если человек находится в России, это не значит, что он получил политическое убежище. Что касается Погосяна, то по моей информации, идет правовой процесс, передача соответствующих документов".

Мигран Погосян был депутатом парламента Армении с 2017 по 2018 год. До этого, с 2008 по 2017 год, он занимал пост главы Службы принудительного исправления судебных актов. В апреле текущего года он был объявлен в розыск по обвинению в присвоении средств в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время Погосян находится в РФ. По данным ряда СМИ, он попросил в России политическое убежище.

Генпрокуратура РФ отказала армянским правоохранительным органам в его выдаче, ссылаясь на статью 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года. Данная статья конвенции может быть применена в случае, если запрос об экстрадиции противоречит суверенитету, безопасности или же законодательству одной из договаривающихся сторон.