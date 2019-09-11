ЕСПЧ может принять решение по делу о правах человека в Крыму через два-три месяца

СТРАСБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Решение о приемлемости жалобы Украины против России о предположительном нарушении прав человека может быть принято в течение нескольких месяцев, только тогда станет понятно, будет ли Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривать ее по существу. Об этом заявил в среду российским журналистам заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

"Это может занять несколько месяцев. Я думаю, это два-три месяца, может и быстрее, - сказал он. - Если он примет свою юрисдикцию, тогда будут назначены слушания по существу. Скорее всего, это будет уже в середине или в конце следующего года".

Замминистра обратил внимание на вопросы судей, которые были заданы после оглашения аргументов сторонами, подчеркнув, что "большие сомнения были [в отношении] того, как это должно рассматриваться". "У судей сегодня очень тяжелая задача. Конечно, это совершенно неочевидно, что данная жалоба приемлема", - сказал он.

По словам Гальперина, сторона обвинения "прямо признала, что это политическая жалоба" и что "юридического содержания в ней нет". "Украина добивается признания российской "аннексии", "оккупации" [Крыма]. Все это находится вне компетенции этого суда, который должен заниматься защитой прав человека", - пояснил он.

В среду в Большой палате ЕСПЧ состоялись слушания по делу 20958/14 "Украина против России", где Киев обвиняет российские власти в массовых нарушениях прав человека на территории Крыма в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года. Стороны озвучили свои аргументы, теперь суду предстоит внимательно изучить аргументы сторон, чтобы вынести решение позже. Оно скажется на судьбе индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ в связи с событиями в Крыму. В общей сложности ЕСПЧ принял более 4 тыс. жалоб по ситуации в Крыму и Донбассе.