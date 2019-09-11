Комиссия Совета Федерации 12 сентября обсудит итоги выборов и ситуацию с Google и Facebook

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России на заседании 12 сентября обсудят итоги прошедшей избирательной кампании в РФ, речь пойдет в том числе о нарушениях законодательства РФ компаниями Google и Facebook. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комиссии Андрей Климов.

"На заседании в четверг мы обсудим предварительные итоги всего выборного цикла, включая эпизоды, которые получили публичное освещение, - ситуацию с Google и Facebook, потому что эта тема получила уже серьезную огласку", - сказал Климов.

По его словам, в обсуждении примут участие "представители всех нужных ведомств, включая Роскомнадзор, Центризбирком и МИД". Также сенатор отметил, что о самих фактах вмешательства на комиссии будут говорить открыто, после чего в закрытом режиме участники совещания обсудят варианты реакции. "Есть разные предложения, их надо спокойно обсудить. Через некоторое время после совещания со всеми нашими партнерами, безусловно, обо всем сообщим", - сказал глава комиссии.

Он также напомнил, что до конца осени сенаторы подготовят сравнительный отчет о региональных выборах 2018 и 2019 годов. В нем будет проанализировано, какие технологии и методы вмешательства в российские выборы извне поменялись, какие сохранились, кто был задействован в этих кампаниях.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство выявило распространение политической рекламы в Google, Facebook и YoutTube в ходе выборов в РФ, в том числе в день тишины, что является грубым нарушением российского избирательного законодательства. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.

В Google в ответ на обвинения заявили, что компания поддерживает "ответственную политическую рекламу". Facebook в свою очередь возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.