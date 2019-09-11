Лавров: Россия подтверждает готовность быть гарантом договоренностей по Приднестровью

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва готова продолжать выполнение функций гаранта по договоренностям в рамках приднестровского урегулирования. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

"Обсуждали приднестровское урегулирование. Мы подтвердили готовность РФ продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия, в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре", - сказал Лавров.

"Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в формате "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели). Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался", - добавил министр.

Как заявил в свою очередь глава МИД Молдавии, Кишинев "рассчитывает на поддержку Российской Федерации в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова". На переговорах, по словам Попеску, была отмечена важная роль, которую играет РФ наряду с другими посредниками, а также наблюдателями в формате "5+2".

Как сообщил в конце августа на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон, новая встреча в формате "5+2" пройдет 8-10 октября.

Вывоз боеприпасов

Работа по подготовке вывоза боеприпасов с территории Приднестровья может занять чуть больше года, сообщил Лавров.

"Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия", - сказал он.

Министр добавил, что для этого необходимы контакты по линии военных, Россия к таким контактам готова. Лавров сказал, что боеприпасы появились там "не из космоса". "Это боеприпасы, которые находились на вооружении российских войск в составе 14-й армии. Часть была свезена из Европы, когда оттуда выводились советские войска", - указал он.

"Группа российских войск, которая сейчас на базе 14-й армии там находится, и совместные миротворческие силы, где также российские военнослужащие находятся, - это очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье после того, как усилиями наших военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено. С тех пор ни единого выстрела не прозвучало, и жизнь доказывает однозначно, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимаем, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдавии, нейтральной Молдавии при согласовании особого статуса Приднестровья", - заключил глава МИД РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов. Принять участие в этом процессе также выразили готовность в США. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал планы возобновить ликвидацию боеприпасов, которая была заблокирована Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

По разным данным, на складах в селе Колбасна хранятся тысячи тонн боеприпасов. Охрану вооружений в соответствии с соглашением между РФ и Молдавией от 21 июля 1992 года осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по реке Днестр вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Внеблоковый статус Молдавии

Россия подтверждает свою поддержку внеблокового статуса Молдавии и усилиям молдавских властей по сохранению политической стабильности, заявил Лавров.

"Мы подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом РФ в двусторонних отношениях остается поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и упрочению межэтнического согласия. Именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды", - сказал Лавров.