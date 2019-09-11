Лавров сообщил, что планирует посетить Эрбиль в рамках визита в Ирак

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в рамках своего визита в Ирак планирует посетить город Эрбиль.

"У меня есть приглашение от моего коллеги министра иностранных дел Ирака. Мы договорились, что такой визит состоится до конца этого года. Сейчас окончательно утрясаем конкретные даты. В рамках данного визита планируется посещение Эрбиля, Иракского Курдистана", - сказал он.

По словам Лаврова, данный визит станет частью общей работы двух стран "в поддержку усилий иракского руководства по консолидации общества, по обеспечению этноконфессионального согласия в стране".

Министр подчеркнул, что страна является важным партнером Москвы и одним из ключевых игроков региона. "В тех усилиях, которые мы предпринимаем по началу серьезного всеобъемлющего разговора об обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, на севере Африки, Ираку отводится важная роль", - добавил министр. В этой связи он напомнил, что Ирак вместе с Ливаном стал недавно наблюдателем в астанинском процессе по Сирии и участвует в заседаниях, которые проводят Россия, Иран и Турция.

"И двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное. Экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная - все это важно будет обсудить в ходе наших переговоров", - заключил Лавров.