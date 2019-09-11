Избирком утвердил итоги выборов в Заксобрание Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Севастополя утвердила итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя второго созыва, мандаты в нем получают представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Партии пенсионеров за социальную справедливость и "Зеленых", передает корреспондент ТАСС.

"Принято единогласно", - сказал глава избиркома Сергей Даниленко на заседании комиссии в среду, объявляя результаты голосования по вопросу об утверждении итогов выборов.

Парламент Севастополя второго созыва состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Из восьми одномандатников шестеро - представители "Единой России", один - партии "Зеленые", еще один - самовыдвиженец. По партийным спискам лидером стала "Единая Россия" с результатом в 38,5%, КПРФ и ЛДПР набрали 18,7% и 18,55% голосов соответственно, "Справедливая Россия" - 8,78%, Партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,78%. "Коммунисты России" получили 3,81% голосов и не проходят в заксобрание.

Таким образом "Единая Россия" получила немногим более половины мандатов - 14, КПРФ - три, ЛДПР - три, "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один, "Зеленые" - один. При этом, добавил Даниленко, депутат Госдумы Дмитрий Саблин и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Александр Витко, которые возглавляли список "Единой России", отказались от мандатов, передав их другим единороссам, находившимся ниже по списку.

По данным избиркома, результаты голосования на всех избирательных участках признаны действительными. Жалоб, касающихся хода голосования и подсчета голосов, не поступало. В списки избирателей были включены 322,3 тыс. человек. Общая явка составила 29,12% (в 2014 году - 48,5%).

Первый депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В первый созыв регионального парламента входили представители "Единой России", два члена ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.