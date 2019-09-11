Владимиров предложит пост сенатора от Ставрополья первому замглавы Росгвардии Меликову

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 11 сентября. /ТАСС/. Побеждающий на выборах губернатора Ставропольского края действующий глава региона Владимир Владимиров предложит пост сенатора первому замглавы Росгвардии Сергею Меликову.

"Конечно, - сказал Владимиров, отвечая на вопрос ТАСС, определился ли он с кандидатурой сенатора. - Сергей Алимович Меликов".

Выборы губернатора Ставропольского края прошли в единый день голосования 8 сентября. По предварительным данным избиркома, Владимиров побеждает на выборах с 79,65% голосов. Окончательные итоги выборов избирком края подведет 12 сентября. Ранее источник в правительстве региона сообщил ТАСС, что инаугурация избранного главы региона пройдет 27 сентября.

После вступления в должность губернатор должен назначить сенатора из представленной при выдвижении тройки. В списке Владимирова был Меликов, действующий сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов и гендиректор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.