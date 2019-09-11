Москва обратилась к Таллину в связи с приговором россиянину за шпионаж

ТАЛЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии запросило у властей страны дополнительную информацию об обвинениях, которые были предъявлены россиянину, осужденному по делу о шпионаже. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства в Facebook.

"В связи с появлением 11 сентября в эстонских СМИ информации о задержании в мае правоохранительными органами Эстонской Республики неназванного гражданина Российской Федерации и вынесении ему в августе приговора, предусматривающего лишение свободы сроком на пять лет за совершение "действий ненасильственного характера" против Эстонии, посольство оперативно запросило у эстонских властей дополнительные сведения по существу предъявленных российскому гражданину обвинений", - отмечается в сообщении.

"Ожидаем от эстонской стороны соответствующей официальной реакции", - добавили в диппредставительстве.

Ранее в среду газета Postimees сообщила, что Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения гражданина РФ, обвиненного в шпионаже против Эстонии. По данным издания, в мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина РФ с инициалами А. А. (имя не разглашается), которого обвинили в "ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики". Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Пресс-секретарь КаПо отказался представить газете детали обвинения, указав, что расследование обстоятельств дела продолжается.