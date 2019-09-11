Косачев: Россия хотела бы сохранить добрососедские отношения с Молдавией

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва хотела бы сохранить близкие отношения с Кишиневом, несмотря на динамику развития связей Молдавии с третьими странами и их объединениями. Об этом заявил в среду председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с главой молдавского МИД Николаем Попеску.

"Мы порой слышим довольно противоречивые сигналы из Кишинева в адрес нашей страны. С одной стороны, четко фиксируется готовность к нормализации отношений, с другой, мы обратили внимание, что в шкале ваших внешнеполитических приоритетов (по-моему, это такой документ уже официальный) Россия находится на шестом месте, если я не ошибаюсь. Нас это, конечно, несколько обескураживает", - сказал Косачев.

"Нам бы хотелось сохранить с Молдовой самые близкие, самые тесные и самые добрососедские отношения вне зависимости от динамики ваших отношений с третьими странами и другими интеграционным структурами", - добавил сенатор. Он выразил уверенность, что это никоим образом не должно мешать двусторонним отношениям РФ и Молдавии. "Мы во всяком случае к этому всемерно готовы", - подчеркнул глава комитета СФ.

Сенатор констатировал, что общее состояние межгосударственных отношений не могло не сказаться и на характере межпарламентского диалога двух стран, "который тоже существенным образом пострадал". Вместе с тем, как заметил Косачев, сейчас парламентарии двух стран очень активно восстанавливают контакты.

Он также подчеркнул, что в России очень внимательно следят за событиями в Молдавии. "Понимаем, что позади весьма непростой период переформатирования власти. Можем только поздравить вашу страну и народ с достижением искомой политической стабильности. Я бы так охарактеризовал нынешнюю ситуацию. Хотя понятно, что и эта стабильность имеет много внутренних сюжетов. Не все так однозначно", - сказал Косачев.