Комитет Думы изучит ситуацию с задержанием Николая Малинова в Болгарии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в ситуации с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова в Болгарии, который обвиняется прокуратурой страны в шпионаже. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - считает депутат.

"Обязательно будем разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям", - заверил Слуцкий. Он напомнил, что ранее комитет выделил в отдельное досье вопросы защиты прав соотечественников за рубежом. "Думаю, что в аналогичном ключе необходимо пристально рассматривать случаи необоснованного судебного преследования сторонников развития отношений с Россией", - резюмировал он.

Во вторник главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждал Цацаров, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике, в частности, в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Малинов в среду заявил, что удивлен тем, что за общение с российскими партнерами его назвали шпионом. Он подтвердил, что планировал заниматься созданием информационного, детского и музыкального телеканалов, а также собирался сформировать политическую партию, он не видит в своих намерениях ни нарушений болгарского законодательства, ни угрозы национальной безопасности. Малинов сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. За него был внесен залог в 50 тыс. левов (около €25 тыс.).