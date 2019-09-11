Эксперты: перестановки в кабмине Абэ не скажутся на перспективах мирного договора с РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Перестановки в составе правительства Японии, которые премьер-министр страны Синдзо Абэ осуществил в среду, не скажутся ни на перспективах заключения мирного договора с Россией, ни на отношениях Москвы и Токио. Такое мнение в среду выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"То, что Таро Коно ушел с поста министра иностранных дел, может с одной стороны быть расценено как минус для российско-японских переговоров о заключении мирного договора, так как Коно был одним из активных сторонников его заключения и многое сделал, чтобы эти переговоры активно продвигались. Но его уход и назначение на должность министра иностранных дел другого политического тяжеловеса Тосимицу Мотэги ничего крупного не принесет, так как в этих переговорах наметился тупик и никакого существенного прогресса ожидать не приходится, кто бы ни участвовал в них с японской стороны", - считает Дмитрий Стрельцов, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ.

По его словам, дело не в личностях, а в самом подходе сторон, который "принципиально отличается, а сблизить позиции не удается". "Кадровые перестановки здесь никак не помогут", - пояснил эксперт.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил отсутствие предпосылок для существенных изменений во внешней политике и экономике Японии. "Ключевые фигуры остались теми же самыми, все подвижки носят косметический характер, - убежден он. - Японский премьер хочет сейчас укрепить свежими лицами свои позиции".

Кистанов подчеркнул, что назначение Мотэги новым главой МИД "ничего не меняет". "Будет проводиться вся та же политика. Мотэги - партийный деятель, а не профессиональный дипломат, он является сподвижником Абэ, ни о какой его самостоятельности речь не идет. Он будет выполнять указания премьер-министра", - считает эксперт.

"На российском направлении сейчас решает совсем не МИД Японии. Решает сам Синдзо Абэ, прислушиваясь к тому, что ему говорит Мунэо Судзуки (известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником Абэ по вопросам японо-российских отношений - прим. ТАСС), - продолжил специалист. - Видимо, с подачи Судзуки Абэ старается решать спорные вопросы с позиций декларации 1956 года. Никакого пересмотра в двусторонних отношениях с японской стороны не будет: Абэ объявил свой курс, он его проводит, он подчеркивает каждый раз, что должен решить эту проблему совместно с президентом России Владимиром Путиным".

Кистанов считает, что перевод Таро Коно на пост руководителя оборонного ведомства также не принесет значимых перемен. "Коно будет проводить прежнюю политику по укреплению военных отношений с США", - уверен он.

Решение внутренних задач

По мнению Кистанова, перестановки в правительстве позволят Абэ сосредоточиться на стоящих перед ним актуальных проблемах. "Задача самого Синдзо Абэ - продолжать "абэномику", выводить Японию на устойчивые темпы роста экономики. Ему предстоит повысить потребительский налог, чего со страхом ожидает вся страна, он хочет пересмотреть конституцию - ввести поправку о легитимизации Сил самообороны Японии", - пояснил эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что впервые в состав кабмина Японии вошел 38-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми), который до этого занимал исключительно партийные посты. В новом правительстве он стал министром охраны окружающей среды. "Есть мнение, что он может стать преемником Абэ, за этим надо следить", - указал Кистанов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия одержала в июле победу на выборах в верхнюю палату парламента, в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве. Премьер сменил ряд ключевых министров, включая глав МИД и Минобороны.