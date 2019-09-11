"Единая Россия" предложит экс-спикера Заксобрания Севастополя на пост сенатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия", которая получила большинство мандатов в Законодательном собрании Севастополя, предложит на пост сенатора от городского парламента кандидатуру спикера заксобрания прошлого созыва Екатерины Алтабаевой. Такое решение принято в среду на конференции регионального отделения партии.

Сенатор от Заксобрания Севастополя Ольга Тимофеева не сможет продолжить работу в Совете Федерации, так как не была переизбрана депутатом заксобрания.

"Я общался с Валентиной Ивановной Матвиенко [председатель Совета Федерации], с [врио губернатора Севастополя] Михаилом Владимировичем Развожаевым, и мы пришли к мнению, что должен работать политический тяжеловес. Тот человек, который может и политически качественно, и грамотно представлять интересы города. Мы видим в качестве такого тяжеловеса Екатерину Борисовну Алтабаеву", - сказал секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что Алтабаева, в частности, активно участвовала в жизни города и помогала собирать воедино "лоскутное одеяло, которое представляло собой политическое поле города".

Окончательное решение о том, кто будет представлять в Совете Федерации законодательную власть Севастополя, депутаты заксобрания примут на сессии. Ее дата пока не называлась. Вторым сенатором - от исполнительной власти Севастополя - с сентября 2017 года является член комитета Совфеда по обороне и безопасности Валерий Куликов.

Парламент Севастополя второго созыва состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. По итогам выборов 8 сентября в его состав вошли представители шести партий: "Единая Россия" получила 14 мандатов, КПРФ - три, ЛДПР - три, "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один, партия "Зеленые" - один.