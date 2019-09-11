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Инаугурация избранного губернатора Вологодской области Кувшинникова пройдет 19 сентября

За Олега Кувшинникова проголосовали 60,79% избирателей

ВОЛОГДА, 11 сентября. /ТАСС/. Инаугурация вновь избранного губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, который победил на выборах 8 сентября с результатом в 60,79% голосов, состоится 19 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Инаугурация пройдет 19 сентября в Большом зале правительства области. Олег Александрович Кувшинников принесет присягу и выступит с обращением к жителям Вологодской области", - сказал руководитель пресс-службы губернатора Алексей Пономарев.

На заседании в среду Избирательная комиссия Вологодской области утвердила официальные результаты выборов, признав их состоявшимися. С результатом в 60,79% голосов победу одержал действующий руководитель региона Олег Кувшинников, выдвинутый региональным отделением "Единой России". Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова, получила 25,19%, на третьем месте - Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (7,81%), на четвертом - Алексей Рылеев от "Родины" (1,92%), на пятом - Вадим Петриенко от "Народного альянса" (1,53%). Избирательные участки посетили более 379 тыс. человек, явка составила 40,52%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. Губернатор, согласно уставу региона, возглавляет также правительство Вологодской области.

 

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