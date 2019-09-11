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Посольство РФ в Греции назвало циничной политику США на Балканах

Заявления спецпосланника США по Западным Балканам Мэттью Палмера о роли РФ в регионе - еще однин пример необоснованных и абсурдных утверждений Вашингтона, отметили в диппредставительстве

АФИНЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции назвало абсурдным утверждение спецпосланника США по Западным Балканам Мэттью Палмера о якобы дестабилизирующей роли России на Балканах, указав на циничную политику, которую Вашингтон проводит в регионе.

"Недавние заявления специального посланника США по Западным Балканам Мэттью Палмера о роли России в регионе являются еще одним примером совершенно необоснованных и абсурдных утверждений Вашингтона", - говорится в комментарии посольства, размещенном в среду в Twitter.

"Недопустимые атаки на давние дружеские отношения балканских народов с Россией, а также подрыв крупных совместных проектов, которые балканские государства продвигают с Москвой, направлены на то, чтобы скрыть циничную политику США в регионе", - отметили в дипмиссии.

Палмер в интервью государственному телевидению Черногории (RTCG), которое изложила греческая газета Voria, высказал обеспокоенность по поводу роли России на Западных Балканах, выразив мнение, что целью Москвы якобы является сохранение и усиление неопределенности и нестабильности в регионе.

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ГрецияРоссия
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