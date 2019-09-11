Единороссы могут получить 85% мандатов на муниципальных выборах в Петербурге

ТАСС, 11 сентября. Партия "Единая Россия" довольна итогами муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак, который находится с рабочей поездкой в Севастополе, представители партии, по предварительной оценке, получат 85% мандатов в муниципальных советах.

"Массовых нарушений не было. Точечно, наверное, были какие-то моменты, на которые обращала внимание Санкт-петербургской избирательной комиссии Элла Александровна [Памфилова]. Хочу напомнить, досрочного голосования на этих выборах не было, а то, в чем обвиняли предыдущий избирательный цикл, это большой объем досрочного голосования. [Сейчас] без досрочного голосования партия получила 85% процентов мандатов в муниципальных советах, я считаю, что это блестящий результат", - сказал Турчак.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. В начале текущей недели горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в нескольких округах по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО), которые нарушили права избирателей. По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в нескольких округах во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.

В Центризбиркоме России заявили, что поддерживают действия горизбиркома, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса. В ЦИК также отмечали, что к ним поступили многочисленные обращения по нарушениям на муниципальных выборах, в том числе от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, в которых, в частности, говорилось "о высоком уровне надомного голосования, вбросах и попытках вбросов избирательных бюллетеней, удалении наблюдателей с избирательных участков и отстранении членов комиссий с правом совещательного голоса, игнорировании избирательными комиссиями муниципальных образований жалоб на нарушения в их работе, фальсификации избирательной документации".

В 2014 году в рамках выборов было проведено досрочное голосование - жители, которые по уважительным причинам не могли находиться в городе в единый день голосования (14 сентября), могли проголосовать заранее. Процедура досрочного голосования тогда вызвала критику со стороны экспертов, кроме того, были обнаружены нарушения.