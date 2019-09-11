Глава комитета Госдумы рассказал об общих ценностях стран БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Объединение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) не ограничивается чисто прагматическими подходами и основано на наличии у народов пяти стран общих ценностей, выходящих за рамки "чисто западных". Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по образованию и науке, глава Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов.

"Мы вместе не потому, что это делает нас сильнее. И не потому, что БРИКС дает нам набор инструментов [для] развития, которые мы сами же и создаем", - сказал глава российской делегации, выступая в среду на открытии Академического форума "пятерки" в Бразилиа. По его мнению, БРИКС - это "сообщество ценностей", выходящих за рамки "чисто западных".

"Западные ценности - это хорошо. Никто не против демократии, прав человека и всего остального. Но есть [и другие] важные ценности, которые более присущи нашим странам и народам, чем чисто западные", - сказал политик. Он пояснил, что имеет в виду справедливость, самоуважение, независимость, невмешательство во внутренние дела других стран, приверженность диалогу, уважение культурного разнообразия, принципов плюрализма и верховенства международного права. "Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, и это очень важно", - подчеркнул Никонов.

Академический форум БРИКС является главной экспертной площадкой объединения. В этом году он посвящен поиску новых путей для сотрудничества и развития. Эксперты из Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР обсудят состояние финансового сектора стран "пятерки", развитие торговли и инвестиций, энергетики и сельского хозяйства, а также взаимодействие в борьбе с международной преступностью.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в 2011 году, до этого организация называлась БРИК). Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между странами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.