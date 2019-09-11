Мэр Череповца Елена Авдеева приняла предложение стать сенатором от Вологодской области

ВОЛОГДА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр города Череповец Елена Авдеева согласилась на предложение вновь избранного губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова занять пост сенатора.

"Да, такое предложение мне от губернатора поступало, и я его приняла. Официальное представление состоится 19 сентября на церемонии инаугурации", - сказала ТАСС мэр.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора, имя своего представителя в Совете Федерации глава региона назовет на церемонии инаугурации. В тройку кандидатов в сенаторы вошли действующий член СФ Николай Тихомиров, мэр Череповца Елена Авдеева и председатель Общественной палаты региона Ольга Данилова.

Действующий сенатор от исполнительной власти региона Николай Тихомиров сообщил ТАСС, что его полномочия в сентябре заканчиваются, и он возвращается в родную область. "Я готовлюсь служебную квартиру сдавать и возвращаюсь, буду работать в родном Череповце и Вологодской области на ее благо. Политической деятельностью заниматься не буду", - сказал сенатор.

На заседании в среду Избирательная комиссия Вологодской области утвердила официальные результаты выборов, они признаны состоявшимися. С результатом в 60,79% голосов победил действующий губернатор Олег Кувшинников, выдвинутый региональным отделением "Единой России". Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова, получила 25,19%, на третьем месте - Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (7,81%), на четвертом - Алексей Рылеев от "Родины" (1,92%), на пятом - Вадим Петриенко от "Народного альянса" (1,53%). Избирательные участки посетили более 379 тыс. человек, явка составила 40,52%.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов при явке в 29,7%. Губернатор, согласно уставу региона, возглавляет также правительство Вологодской области.