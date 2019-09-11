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Турчак считает акцию против итогов выборов мэра Улан-Удэ искусственно организованной

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что избранный глава города Игорь Шутенков может рассчитывать на поддержку партии, несмотря на то, что шел на выборы как самовыдвиженец

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Несанкционированная акция несогласных с итогами выборов мэра Улан-Удэ, которая прошла в центре города, поддерживается искусственно и продлится недолго, сообщил ТАСС секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак.

В воскресенье впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра Улан-Удэ. Победил самовыдвиженец Шутенков (набрал 52,52% голосов), выступавший при поддержке властей региона, 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. В среду один из ее организаторов был приговорен судом к пяти суткам ареста, еще несколько участников были оштрафованы.

"Этот протест искусственно натянут. Я уверен, что в ближайшее время все урегулируется без вмешательства партии", - сказал Турчак.

Он отметил, что избранный глава города Игорь Шутенков может рассчитывать на поддержку партии, так как является представителем "Единой России", хоть и шел на выборы как самовыдвиженец.

Турчак также выразил недоумение, "как можно не признать победу, которая чистая, честная".

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