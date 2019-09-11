Турчак считает акцию против итогов выборов мэра Улан-Удэ искусственно организованной

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Несанкционированная акция несогласных с итогами выборов мэра Улан-Удэ, которая прошла в центре города, поддерживается искусственно и продлится недолго, сообщил ТАСС секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак.

В воскресенье впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра Улан-Удэ. Победил самовыдвиженец Шутенков (набрал 52,52% голосов), выступавший при поддержке властей региона, 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. В среду один из ее организаторов был приговорен судом к пяти суткам ареста, еще несколько участников были оштрафованы.

"Этот протест искусственно натянут. Я уверен, что в ближайшее время все урегулируется без вмешательства партии", - сказал Турчак.

Он отметил, что избранный глава города Игорь Шутенков может рассчитывать на поддержку партии, так как является представителем "Единой России", хоть и шел на выборы как самовыдвиженец.

Турчак также выразил недоумение, "как можно не признать победу, которая чистая, честная".