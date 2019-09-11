В Госдуме заявили, что Группа двадцати не может игнорировать мнение БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) совместно обладают значительно большим весом в международных делах, нежели поодиночке, что заставляет страны Группы двадцати (G20) считаться с их консолидированной позицией. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по образованию и науке, глава Национального комитета по исследованию БРИКС Вячеслав Никонов.

"Когда БРИКС о чем-то заявляет, G20 не находится, что возразить. БРИКС - это часть действительности, которую невозможно игнорировать", - сказал глава российской делегации, выступая в среду на открытии Академического форума "пятерки" в Бразилиа. При этом, отметил он, каждый из участников объединения обладает собственным значительным весом, являясь "сильным, независимым и самодостаточным государством".

По словам Никонова, БРИКС представляет собой образцовый механизм межстранового взаимодействия для всего человечества, будучи воплощением "либерального международного мироустройства". Таковое, полагает политик, отличается от миропорядка, в котором главенствует Вашингтон, тем, что в нем "все центры силы [одинаково] важны".

Академический форум БРИКС является главной экспертной площадкой объединения. В этом году он посвящен поиску новых путей сотрудничества и развития. Эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние финансового сектора государств "пятерки", развитие торговли и инвестиций, энергетики и сельского хозяйства, а также взаимодействие в борьбе с международной преступностью.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в 2011 году, до этого организация называлась БРИК). Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.