Виктор Кувайцев ушел с поста главы администрации Пензы после избрания депутатом гордумы

ПЕНЗА, 11 сентября. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев покинул свой пост, который он занимал с декабря 2015 года, в связи с избранием депутатом гордумы седьмого созыва, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

"Действие контракта прекращено", - отметили в пресс-службе, уточнив, что мэр сам подал заявление о сложении полномочий.

Официально решение о досрочном прекращении полномочий Кувайцева будет принято на первой сессии гордумы седьмого созыва, которая пройдет 16 сентября. Исполняющим обязанности главы администрации назначен вице-мэр Сергей Волков.

Виктор Кувайцев был депутатом гордумы Пензы трех созывов. С сентября 2014 года по декабрь 2015 года занимал пост главы города, который является спикером гордумы. В декабре 2015 года был избран депутатами главой администрации города. На выборах в гордуму Пензы седьмого созыва он возглавил список "Единой России".

Выборы в гордуму Пензы 8 сентября впервые прошли по смешанной системе: 10 мест распределяются по партийным спискам среди партий, которые прошли барьер в 5%, 25 мест занимают депутаты, победившие в одномандатных округах. По предварительным данным, представители "Единой России" получат в гордуме 19 мест, КПРФ - 12 мест, ЛДПР, "Справедливая Россия" и Партия пенсионеров - по одному месту, еще одно место займет победивший в одномандатном округе самовыдвиженец.