Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры планируют "рассмотреть вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке".

Нетаньяху в третий раз приезжает в Россию в нынешнем году, он посещал Москву в феврале и апреле.

Сам израильский премьер ранее говорил, что хотел бы обсудить с главой российского государства "продолжение координации между военными". Канцелярия Нетаньяху среди тем беседы называла региональную проблематику и ситуацию в Сирии. А посол Израиля в Москве Гарри Корен сообщал, что Путин и Нетаньяху могут поговорить об организации трехсторонней встречи РФ, США и Израиля по линии Советов безопасности.

Премьер-министр Израиля также планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время визита в Россию Нетаньяху будут сопровождать глава Совета национальной безопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Механизм разрешения конфликтов

Чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ в рамках деятельности совместной рабочей группы наладили механизм механизма предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии, для чего при Генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.

17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что его сбила ракета сирийской зенитной системы С-200, когда та вела огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

25 июня 2019 года Нетаньяху, открывая переговоры в формате РФ - США - Израиль по ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что Израиль, защищая свои интересы в Сирии, никак не будет подвергать опасности российские войска. Он также поблагодарил российское правительство и президента Владимира Путина за тесное сотрудничество с Израилем по созданию механизма предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии.

В августе 2019 года российский дипломатический источник сообщил ТАСС, что военные России и Израиля продолжают переговоры по усовершенствованию существующего механизма разрешения конфликтов по Сирии. По его словам, "некоторое время назад пришли к пониманию, что необходимо их [договоренности] оформить".

Внутриизраильский контекст

Нетаньяху прилетает в Сочи за пять дней до назначенных на 17 сентября повторных парламентских выборов в Израиле. Партия премьера "Ликуд", если верить опросам, может получить порядка 30 мест в Кнессете (парламенте) - столько же, сколько она набрала по итогам предыдущих выборов, состоявшихся 9 апреля. Нетаньяху тогда не смог сформировать правительственную коалицию, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая 2019 года закона о самороспуске парламента и назначения повторных выборов.

Нетаньяху впервые возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год, сейчас он находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 17 сентября сформировать четвертое правительство подряд.