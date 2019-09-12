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Отставки и назначения

Григорий Карасин назначен сенатором от Сахалинской области

Он пообещал сделать все, чтобы Сахалин и Курилы стали новой визитной карточкой России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии своей инаугурации подписал первый приказ в новой должности, предусматривающей назначении бывшего статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина сенатором от островного региона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области", - огласил Лимаренко перед подписанием документа.

По словам Карасина, на новом посту он сделает все, чтобы Сахалин и Курилы стали новой визитной карточкой России.

Предыдущий сенатор Сахалинской области от исполнительной власти Дмитрий Мезенцев, занимавший пост с 2015 года, 1 мая 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКарасин, Григорий БорисовичЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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