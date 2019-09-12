Горбунов: электронное голосование не повлияло на результаты выборов в Мосгордуму

Ранее член Общественной палаты Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале заявление, что в 30-м избирательном округе электронное голосование "решило судьбу мандата". Согласно приведенной им таблице, без учета голосования на электронных участках за кандидата Романа Юнемана проголосовали более 9,1 тыс. человек, а за Маргариту Русецкую - более 8,5 тыс. человек. При учете данных онлайн-выборов преимущество перешло к Русецкой, за нее суммарно отдано 9645 голосов, а за Немана - 9561 голос.

"В целом электронное голосование не повлияло на явку или результаты, просто те, кто ходит на выборы, являются активными избирателями, они решили попробовать проголосовать электронно. На явку по округу не повлияло. <...> Считаю, что другой кандидат более активно призывал своих избирателей поучаствовать в электронном голосовании. Юнеман, наверное, делал упор на работу по домам, на обычные участки. Каждый добился своего", - cказал Горбунов.

Он отметил, что явка на электронных участках действительно была более 90%. "Но это граждане, которые заранее приняли решение о том, что будут голосовать дистанционно, они зарегистрировались, очевидно, им был интересен и удобен новый формат. Если посмотреть на статистику, то суммарная явка на электронных и "обычных" избирательных участках в 1-м, 10-м, 30-м округах на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва была сопоставима с явкой на участках в этих округах в предыдущие годы, от 20% до 22%", - сказал Горбунов.

На своей странице в Facebook Юнеман сообщил, что победа Русецкой стала следствием "аномального результата на электронном голосовании". По его словам, сторонники оппонента преимущественно голосовали онлайн. Также Юнеман сообщил о технических сбоях в системе электронного голосования, проблемах с смс-рассылкой, а также 550 бюллетенях, которые были выданы избирателям, но остались пустыми. В качестве аргумента он также привел "запредельную явку" на электроном голосовании в 92%.

Мосгоризбирком 10 сентября оставил без удовлетворения жалобу Юнемана, в которой он просил признать недействительными итоги голосования на избирательном участке № 5003 при проведении выборов депутатов Мосгордумы, внести соответствующие изменения в протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному округу № 30. Он заявил, что технический сбой, который произошел в ходе электронного голосования на избирательном участке нарушил "его пассивное избирательное право и активное избирательное право граждан". Член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова пояснила, что на этом избирательном участке проголосовало 95% всех избирателей из ранее зарегистрированных онлайн. Комиссия не получала ни одной жалобы по данному участку о том, что избиратель не мог реализовать свое активное избирательное право.

Ручной пересчет онлайн-голосов

Как уточнил в четверг ТАСС заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко, на электронном участке в 30-м округе был произведен ручной пересчет, как и в остальных электронных округах. Он отметил, что при пересчете присутствовали представители кандидатов в данных округах и общественные наблюдатели. По его словам, на всех трех электронных участках данные из системы блокчейн, урн с данными о получении и заполнении электронных бюллетеней и реестров избирателей сошлись полностью, без единого расхождения в любом из вариантов подсчета.

По его словам, процедура подсчета была нормативно утверждена Мосгоризбиркомом и прошла в три этапа. "Первый: считаются все избиратели, которые пришли на электронный участок по автоматически распечатанным в урну листочкам об их прибытии на электронный участок, данные сверяются с реестром избирателей. При необходимости члены комиссии могли позвонить любому избирателю и уточнить, голосовал ли он электронно. Второй этапа процедуры - сверка наличия зашифрованных и расшифрованных голосов. Номер напечатанного бланка об электронном голосовании избирателя, сформированного при печати, ищется в распечатанных, расшифрованных голосах, они должны совпадать, так происходит сличение зашифрованного и расшифрованного голосов, вплоть до ручного перечитывания и просмотра самого кода, который есть в зашифрованных и расшифрованных бюллетенях", - сказал Костырко.

Также была проведена третья процедура: все напечатанные расшифрованные голоса по очереди произносились членами комиссии, по ним в ручную производился подсчет. Все расшифрованные голоса, в которых содержатся фамилии кандидатов, за которых проголосовали люди, зачитывались вслух членами комиссии и заново пересчитывались.

"Все три процедуры были сделаны. Пересчет закончился 9 сентября примерно в 03:00. Протокол, сформированный через 40 минут после окончания голосования, был полностью подтвержден. Ни одного расхождения с ним не было найдено", - сказал Костырко.

Он уточнил, что для смс-рассылки работал автоматизированный сервис. 8 сентября с учетом технических сбоев лишь 48 смс по 36 мобильным номерам были доставлены не с первого раза, но каждому из данных избирателей было отправлено голосовое сообщение. Сообщения содержали информацию о начале и прекращении технического сбоя, а также приглашения проголосовать до окончания голосования, если избиратель не успел этого сделать до вечера. Также Костырко отметил, что порядка 550 москвичей, получивших электронные бюллетени, оставили их незаполненными, что отражает "их отношение к кандидатам и выборам".

"Роман неоднократно и сам, и в сети, и через своих представителей на рабочей группе, и через своих наблюдателей говорил о том, что ему не нравится идея электронного голосования, он предлагает никому в нем не участвовать. Допускаем, что в электронном голосовании не было его людей, как он и просил не голосовать электронно. <...> Отмечу, что признаком качества является то, что за час была система восстановлена и до конца отработала без единого сбоя. Явка в 92% показывает, что все желающие могли проголосовать. Мы сами удивлены, и, на самом деле, обрадованы, что этот сервис людьми востребован. Такая высокая явка для нас - огромная благодарность к людям, которые поддержали эксперимент. Считаем, что это очень позитивно. Благодарим тех, кто поучаствовал в эксперименте по электронному голосованию", - сказал Костырко.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября, в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.