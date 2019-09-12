Инаугурация губернатора Мурманской области пройдет 27 сентября

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Церемония инаугурации губернатора Мурманской области запланирована на 27 сентября. Об этом сообщили в четверг ТАСС в областном правительстве.

"Инаугурация намечена на 27 сентября", - сказали в правительстве области, не уточнив подробности.

По итогам выборов 8 сентября победил временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области, кандидат от "Единой России" Андрей Чибис, набрав 60,07% голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%). Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, а на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%). Для победы кандидатам необходимо было набрать минимум 50% плюс один голос.

Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году. Всего на выборы выдвигались 15 человек: семь представителей партий и восемь самовыдвиженцев. Самовыдвиженцы и представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.