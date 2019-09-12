Избирком Ставрополья официально объявил о победе Владимирова на выборах губернатора

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ставропольского края официально утвердила итоги выборов главы региона, признав победителем действующего губернатора Владимира Владимирова. Об этом в четверг на заседании избиркома сообщил председатель комиссии Евгений Демьянов.

"Признать выборы губернатора Ставропольского края состоявшимися и действительными. <...> Считать избранным на пост губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова, за которого проголосовали 79,64% избирателей", - сказал он.

Выборы губернатора Ставропольского края прошли в единый день голосования 8 сентября. Второе место занял кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Николай Кряжев (2,83%), пятое место занял кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Явка избирателей на выборах губернатора составила 66,86% против 47,88% на аналогичных выборах в 2014 году. Ранее источник в правительстве региона сообщил ТАСС, что инаугурация избранного главы региона пройдет 27 сентября.