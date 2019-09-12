Инаугурация главы Липецкой области Артамонова состоится 13 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вступит в должность в пятницу, 13 сентября. Церемония пройдет в Липецком театре драмы, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

"Торжественное вступление в должность руководителя региона Игоря Артамонова состоится 13 сентября в 10:30 мск в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого", - сказал Шаршаков.

Во вторник, 11 сентября, избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала главой региона Игоря Артамонова, удостоверение ему будет вручено в ходе вступления в должность в пятницу.

На должность главы администрации Липецкой области на выборах 8 сентября претендовали пять кандидатов. Врио главы региона Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей. На втором месте - представитель КПРФ Сергей Токарев, у которого 20,03% голосов, на третьем - Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России", у нее 4,6%. Также в выборах участвовали Андрей Плотников от партии "Коммунисты России", которому отдали голоса 3,19% избирателей, и Андрей Григорьев от "Патриотов России" - у него 2,84%. Явка на выборах составила 47,1%.

Выборы главы Липецкой области проводились в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом 20 лет. Врио главы региона был назначен 52-летний Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.