Госдума представит руководству страны предложения в сфере борьбы за мир

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственная дума в ближайшие месяцы представит руководству РФ предложения в области борьбы за мир. Об этом заявил в четверг глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

Он отметил, что движение к миру, миротворческая деятельность должны постепенно стать одним из основных векторов внешней политики России. "В самые ближайшие месяцы мы предложим руководству страны некоторые шаги по форсированному развитию движения за мир", - сказал Слуцкий.

По мнению главы комитета, миротворчество должно стабильно стать одним из основных векторов внешней политики РФ. "На сегодня могу сказать, что нам удалось вырастить серьезное миротворческое движение, у нас есть потенциал, эксперты и исследователи, которые работают на разных площадках под эгидой Российского фонда мира, чтобы движение за мир стало ключевой составляющей нашей внешней политики и деятельности гражданского общества. Направлено это на то, чтобы избежать ядерной катастрофы", - отметил он.