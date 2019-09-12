Замглавы ФСБ России отметил укрепление сотрудничества погранведомств стран ШОС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества серьезно укрепили взаимодействие по линии пограничных служб. Это отметил на открывшемся в Санкт-Петербурге заседании Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов.

"Нельзя не отметить поступательное развитие конструктивного взаимодействия пограничных структур компетентных органов ШОС. Утверждаемый сегодня план их работы на 2020 год служит тому наглядным примером", - подчеркнул он.

Смирнов заметил, что обстановка в мире продолжает оставаться напряженной. "Об этом свидетельствует беспрецедентный характер теракта в Шри-Ланке - стране-партнере по диалогу ШОС, - напомнил он. - Мы видим, как ряд (международных террористических) организаций перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию нашей страны. Складывающаяся ситуация требует поиска новых консолидированных мер реагирования на глобальные угрозы, которые вырабатываются в ходе наших заседаний".

С момента создания антитеррористическая структура ШОС на деле доказывает эффективность коллективных усилий в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам, отметил первый замглавы ФСБ. Об этом говорит и высокая оценка, данная деятельности РАТС в июне текущего года Советом глав государств на саммите в Бишкеке.

"Сегодня мы строим будущее, место в котором определяется степенью ответственности, которую мы готовы принять на себя. Поэтому если шанхайский дух является символом доверия и стремления к сотрудничеству, то шанхайская ответственность должна стать символом безопасности и стабильности", - уверен глава российской делегации. По его убеждению, необходимо приложить максимальные усилия для выполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и зкстремизмом на 2019-2021 год.

"В ходе сегодняшнего заседания нам предстоит принять ряд важных решений по обмену опытом противодействия использованию беспилотных летательных аппаратов в террористических и экстремистских целях. Важным направлением нашего сотрудничества должен стать обмен опытом по социальной реабилитации лиц, возвращенных из зон террористической активности, и формирования информационного ресурса контрпропагандистских материалов, направленных на дискредитацию терроризма, сепаратизма и экстремизма", - озвучил он тематику открывшегося в Константиновском дворце в Стрельне совещания, которое в этом году проходит под председательством России. В нем принимают участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.