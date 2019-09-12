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Публикация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ

Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым

Ранее телекомпания CNN выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения
Помощник президента РФ Юрий Ушаков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ТАСС
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История о покинувшем Россию информаторе ЦРУ. Главное

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ. "Комментариев нет", - сказал он журналистам.

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичПубликация о покинувшем Россию информаторе ЦРУ
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