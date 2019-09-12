Рябков: встреча со спецпредставителем США по Венесуэле пока не планируется

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Планов встречи со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом пока нет, однако РФ готова к контактам. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы открыты к контактам с ним, в том числе в ближайшие недели. Например, на полях сегмента высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи. Что касается того, возможно это или нет, я ничего не могу сообщить. Мы не слышали, готовы ли они к такому контакту там", - сказал дипломат.

Последняя встреча Рябкова с Абрамсом состоялась в марте в Риме. Инициатива о проведении двусторонних консультаций по ситуации в Венесуэле принадлежит американской стороне.