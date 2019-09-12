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Слуцкий: отставка Болтона не повлияет на ситуацию с международной безопасностью

При этом председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что "именно "болтоновской" риторики станет меньше"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в целом не изменит ситуацию в сфере международной безопасности, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое мнение он высказал в четверг, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

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Отвечая на вопрос о влиянии отставки Болтона на укрепление безопасности в мире, Слуцкий сказал: "Именно "болтоновской" риторики станет меньше, в том числе и на площадках обеих палат Конгресса [США], но в целом это [отставка] никак качественно на ситуацию не повлияет".

"На микроуровне сегодня роль личности действительно важна. Что касается процессов на уровне более серьезном, здесь есть объективные тенденции, которые вырастают из ситуаций последних лет, - здесь при всей яркости, в том числе и антироссийской, Болтона, возводить это [его роль] в высокую степень я бы не стал", - добавил Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что отправил Болтона в отставку. В среду он объяснил свое решение тем, что его помощник делал крупные ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман. По словам Трампа, он рассматривает пять кандидатур на замену Болтону.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичБолтон, Джон
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