МИД РФ назвал неприемлемыми попытки западных стран повлиять на прошедшие 8 сентября выборы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Попытки ряда стран Запада повлиять на ход выборов 8 сентября в России неприемлемы и вопиющи. Об этом заявил в четверг начальник Отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов, выступая на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"С сожалением констатируем, что линия наших западных партнеров на вмешательство во внутренние дела в России в рамках проводимой ими информационной кампании по-прежнему сохраняется. Вопиющие попытки повлиять на избирательную кампанию продолжались в день тишины и даже в день единого голосования. Такое несоблюдение нашими оппонентами базовых международно-правовых норм, а также общепринятых правил и этики освещения внутриполитических процессов в преддверии и во время дня голосования мы считаем абсолютно неприемлемым", - сказал он.

Дипломат указал на то, что ряд ведущих западных СМИ, финансируемых США, Великобританией, Германией и Канадой, применял "целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия на граждан России". "Звучала ангажированная, заряженная на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Снова использовались манипуляция информацией и подмена понятий. Отчетливо прослеживалась установка западных медиа на нагнетание атмосферы беспрецедентного политического кризиса в России, недоверия к властям со стороны населения, придания выборам нелегитимного характера", - добавил Тимохов.

По его словам, так вели себя радиостанции "Голос Америки", "Свободная Европа", телеканалы ARD и ZDF, медиакомпания Deutsche Welle, которые освещали выборы исключительно через призму активизации в России протестных настроений. "Правозащитные НПО, в том числе Freedom House, Human Rights Watch, нагромождали в общественном медиапространстве громкие обвинения в адрес российских властей в политически мотивированных делах против инакомыслящих, в непропорциональном применении силы, судебном произволе в отношении Жукова, Коваленко, Котова", - указал дипломат.

Он обратил внимание на то, что западные журналисты "не оглядывались на принципы объективной журналистики и непредвзятости, а также невмешательства во внутренние дела", поддержали и растиражировали стратегию "умных выборов" Алексея Навального, призывы использовать ту же тактику на выборах в Госдуму в 2021 году. "Западные обозреватели выпячивали сообщения о нарушениях в день голосования, муссировали домыслы о подтасовках бюллетеней, приписывая им массовый характер", - добавил Тимохов.

"Мы настаиваем на применении западными государствами в отношении России тех же принципов невмешательства во внутренние дела, которые они практикуют в отношении друг друга. Двойные стандарты в этом деле абсолютно недопустимы", - заключил начальник отдела информационных проблем МИД РФ.