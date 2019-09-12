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ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов

Как уточняется, "наибольшую опасность представляют угрозы терактов путем размещения на дронах самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов после прошедшего под его председательством в Петербурге заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС с участием делегаций из Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и исполкома РАТС ШОС.

"Поступающая в компетентные органы Российской Федерации информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов, - сообщил Сергей Смирнов. - Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ".

Кроме того, подчеркнул он, сотрудничество России с компетентными органами других стран "показывает, что в настоящее время иностранные партнеры ряда государств уделяют повышенное внимание вопросам противодействия использованию беспилотников в террористических целях".

"В этой связи мы предложили начать обмен опытом в данной сфере, и инициатива была всеми поддержана. На основе обобщения и анализа опыта компетентных органов стран нашей организации (РАТС ШОС) планируем выйти на утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации данной угрозы", - отметил первый замглавы ФСБ.

Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.

11 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата, пресекать полеты беспилотников в конкретных ситуациях, в том числе посредством подавления сигналов их дистанционного управления или уничтожения самих аппаратов.

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