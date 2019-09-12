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Комиссия Совфеда предложит Google и Facebook создать совместную контактную группу

Глава комиссии Андрей Климов уточнил, что это должно помочь предотвратить нарушения законодательства России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложит Google и Facebook создать совместную контактную группу для предотвращения в будущем нарушения российского законодательства. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

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"Мы начинаем получать сигналы на протяжении последних двух суток о том, что наша жесткая, обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний. Мы получаем сигналы о том, что представители этих компаний готовы к диалогу. В этой связи на закрытой части нашей рабочей группы мы приняли решение предложить им такую возможность. Если та сторона действительно рассчитывает на возможность такого контакта, сформировать контактную группу, которая включала бы представителей российского экспертного сообщества и представителей нашей комиссии, с их стороны заинтересованных лиц в соответствующих компаниях, чтобы в будущем не допустить вольного или невольного нарушения отечественного законодательства", - сказал Климов.

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