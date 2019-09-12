Генпрокуратура проверит информацию о вмешательстве зарубежных дипломатов в дела России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России проверяет информацию о вмешательстве сотрудников ряда дипломатических миссий зарубежных стран во внутренние дела РФ. Об этом заявил в четверг начальник правового управления надзорного ведомства Артур Завалунов на заседании рабочей группы профильной временной комиссии Совета Федерации.

Ранее он заявил, что Запад нарушает государственный суверенитет, запрашивая информацию о гражданах других стран у таких компаний, как Google и Microsoft, в обход властных структур этих государств.

"Генпрокуратура обладает серьезной информацией об иных нарушениях, которые допускаются в том числе представителями ряда дипведомств, не буду пока говорить каких государств", - сказал Завалунов.

"Данная информация нами проверяется, и в случае если она найдет подтверждение, поверьте, мы примем все необходимые меры прокурорского реагирования, в том числе с имеющимися у нас возможностями международного сотрудничества", - заявил представитель Генпрокуратуры.