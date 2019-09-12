Глава Ингушетии упразднил аппарат правительства для исключения дубляжа функций

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов упразднил аппарат правительства республики и создал объединенную администрацию для исключения дублирующих функций.

"Формирование правительства продолжается на основе изучения опыта других субъектов. Мной принято решение об активизации государственного управления и в целях исключения дублирующих функций упразднить аппарат правительства, создается администрация главы и правительства Ингушетии. Указанный государственный орган будет обеспечивать деятельность главы республики и правительства", - сказал Калиматов на представлении нового кабмина республики.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября парламентом республики. В четверг парламент согласовал назначение на должность главы правительства 48-летнего Константина Сурикова.