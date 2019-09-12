СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Заксобрания Севастополя в пользу Артема Гордиенко, который занимает четвертую строчку в городском списке кандидатов в депутаты заксобрания.

"Городская избирательная комиссия постановляет: передать мандат депутата Законодательного собрания города Севастополя второго созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из городского списка кандидатов, выдвинутого Севастопольским городским отделением Либерально-демократической партии России, Гордиенко Артему Александровичу (№ 4 в городском списке)", - говорится в сообщении.

По данным системы ГАС "Выборы", Гордиенко окончил академию Министерства внутренних дел в 2008 году. Сейчас работает помощником депутата Госдумы Павла Шперова по работе в Севастополе.

Всего ЛДПР получает по итогам выборов в Заксобрание Севастополя три мандата. На сайте ЛДПР сообщается, что вторую строчку партийного списка занимает руководитель регионального отделения, депутат заксобрания первого созыва Илья Журавлев, третий - руководитель группы по сбору исходных данных для строительства ООО "Севагротранс" Андрей Куринов.

Парламент Севастополя второго созыва состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. По итогам выборов 8 сентября в его состав вошли представители шести партий: "Единая Россия" получила 15 мандатов (включая члена партии-самовыдвиженца), КПРФ - три, ЛДПР - три, "Справедливая Россия" - один, Партия пенсионеров за социальную справедливость - один, партия "Зеленые" - один.