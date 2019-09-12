Владимиров: Меликов на посту сенатора окажет помощь в лоббировании интересов Ставрополья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов, будучи сенатором, сможет оказать большую помощь в лоббировании интересов региона. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Владимиров ранее сообщил ТАСС, что назначит Меликова сенатором от Ставропольского края.

"В рамках взаимоотношений глав, я уверен, [Меликов] огромную помощь окажет Ставрополью. Плюс такого уровня лоббиста получить в свою команду, команду Ставропольского края - это, мне кажется, достойно любого региона, но Ставрополье оказалось в выгодном положении", - сказал губернатор.

Владимиров отметил, что Меликов тот человек, который хорошо знает Ставропольский край и весь Северный Кавказ. "После инаугурации 28 сентября я направлю свое прошение о назначении сенатором Ставропольского края в Совет Федерации Сергея Меликова", - добавил он.

Избирательная комиссия Ставропольского края официально утвердила итоги выборов главы региона, признав победителем действующего губернатора Владимирова. После вступления в должность губернатор должен назначить сенатора из представленной при выдвижении тройки. В списке Владимирова был Меликов, действующий сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов и гендиректор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.