Эксперт: США уже не вернутся к традиционной системе контроля над вооружениями

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не вернутся к традиционной политике укрепления системы контроля над вооружениями ни с отставкой помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, ни с приходом новой американской администрации. Такое мнение выразил в четверг заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

"Многие в политическом и экспертном сообществе надеются, что с уходом Болтона или с приходом вообще новой американской администрации все вернется на круги своя, Соединенные Штаты будут и далее поддерживать традиционную систему ограничения и сокращения вооружений и все как-то само собой рассосется. Вот одним из стартовых положений нашего анализа является то, что ничего не рассосется, - сказал Суслов. - И после администрации Трампа, и после Болтона Соединенные Штаты не вернутся к предыдущей политике, традиционной политике укрепления системы контроля над вооружениями". Он добавил, что "это связано не только с тем, что Соединенные Штаты такие плохие и агрессивные", а с объективными фундаментальными изменениями военно-стратегического ландшафта в мире.

Эксперт отметил, что обстановка в области стратегической стабильности в настоящее время кризисная. "Впервые за многие десятилетия мы вступаем в ситуацию вакуума в области правил игры, в области применения ядерного оружия, понижается порог применения ядерного оружия. Все это происходит на фоне резкого обострения конфронтации великих держав на глобальном уровне и появления новых военных технологий", - сказал Суслов, отметив, что главным субъектом разрушения и ослабления стратегической стабильности выступают США. Он напомнил в этой связи о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и сомнениями США по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-III).

Специалист выделил несколько тенденций, из которых две "однозначно повышают угрозу ядерной войны, военного столкновения между ядерными державами, тем самым в наибольшей степени подрывая стратегическую стабильность". Эти две тенденции являются наиболее опасными с точки зрения угрозы ядерной войны, они носят не военный характер, а политико-психологический и международно-политический характер.

Первая тенденция - это качественная деградация элит, которая происходит прежде всего в западных странах, отметил Суслов. В качестве примера он привел ситуацию с Brexit, а также хаос, который творится в администрации Трампа. "Мы отмечаем резкое усиление в последнее десятилетие, во многом благодаря эпохе гегемонии Запада, стратегического паразитизма, который стал довлеть и преобладать в западных элитах. Стратегический паразитизм - это такое ощущение, которое свойственно нынешним элитам: что война между великими державами невозможна, потому что она невозможна в принципе", - сказал Суслов. Он добавил, что стратегический паразитизм "приводит к стратегической фривольности в поведении западных стран", когда они "сознательно идут на очень рискованные и чреватые военным столкновением шаги, надеясь, что в реальности большой войны не произойдет".

Конфронтационная политика США

Вторая тенденция - это резкое усиление конфронтации в политике Вашингтона в отношении Москвы и Пекина. Суслов отметил, что РФ и КНР - те страны, которые "не согласились с американской гегемонией и во многом даже бросили ей вызов". По словам эксперта, такая политика США сохранится в ближайшие годы. "Она носит системный характер, и в обозримой перспективе Соединенные Штаты не в состоянии от этой политики отказаться, особенно в отношении Китая", - пояснил Суслов.

Специалист подчеркнул, что в совокупности эти две указанные выше тенденции говорят о серьезном росте угрозы прямого военного столкновения между ядерными державами. "Мы отмечаем на сегодняшний день, что, несмотря на отсутствие желания великих держав воевать друг с другом, угроза непреднамеренной войны, войны по ошибке, соскальзывания в большую войну высока", - заключил эксперт.